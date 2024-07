Vite al limite su Real Time | stasera la storia di Shakyia Jackson

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il giorno 30 maggio 2024 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la sesta puntata della stagione 12 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso il caso disperato di una donna poco propensa a intraprendere tuttii sacrifici necessari per migliorare la sua condizione.al, la protagonista, ha 26 anni, vive a Charlotte, North Carolina, e all’inizio del suo percorso pesa ben 297 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà scarsi risultati, scendendo a 288 chilogrammi, per perdere appena 9 kg.oggi che fine ha fatto L’episodio si conclude con la protagonista che non è riuscita a raggiungere nessuno degli obiettivi previsti, scedndo appena una decina di chili.