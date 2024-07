Soccorso alpino Gdf È boom d’interventi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’inizio della stagione estiva si sta dimostrando particolarmente impegnativo per i militari della Stazione deldella Guardia di Finanza (SAGF) di Abetone Cutigliano, chiamati a intervenire, su più fronti, nelle aree appenniniche delle province di Pistoia, Modena, Piacenza e Bologna. In circa un mese, infatti, il personale Sagf è entrato in azione almeno una dozzina di volte, soccorrendo e portando in salvo dieci persone e, purtroppo, recuperando tre salme di persone che si erano allontanate da casa senza più farvi ritorno. La prima lo scorso 26 giugno, rinvenuta in un’area boschiva e impervia di Sambuca Pistoiese; la seconda lo scorso primo luglio nei dintorni di Candeglia, di un uomo di sperso dal giorno precedente; la terza, lo scorso 4 luglio, di un sessantasettenne disperso sull’appennino bolognese, nei boschi di Camugnano.