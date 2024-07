Sciami di zanzare invadono la città di Massa Carrara VIDEO

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Scene da film horror adella Toscana, dove c’è stata un’invasione didiche hanno seminato il panico per strada, creando non pochi disagi alla popolazione. L’assalto è stato documentato dae foto finite puntualmente sui social network. Un filmato mostra uno sciame che sorvola lae si abbassa fino a circondare l’auto della conducente che ha ripreso il tutto in diretta, utilizzando il proprio cellulare. Quello che è successo anon ha nulla a che vedere con la solita presenza di questi insetti durante i mesi estivi, perché ladi ditteri ha annerito il cielo con nuvoloni ronzanti che, dopo varie evoluzioni, si abbattono sulle strade ad altezza uomo.