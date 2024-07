San Marino e Italia fanno un patto Al centro ambiente e gestione rifiuti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Sostenibilità ambientale ed economia circolare. Ma anche ladeie la tutela delle acque transfrontaliere dall’inquinamento. C’è tutto questo nel memorandum d’intesa firmato ieri trae San. La firma ieri a Roma, nella sede del Ministero dell’e Sicurezza Territoriale, è quella che hanno messo il segretario di Stato al Territorio del Titano Stefano canti e il ministro dell’no Gilberto Pichetto Fratin. "L’incontro – riferiscono dalla segreteria di Stato – ha rappresentato l’occasione per rafforzare la collaborazione in corso tra i due Stati in materia di politiche ambientali".