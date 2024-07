Reminder per voi sopravvissuti | mettetevi la crema solare | Angelina Mango fa un appello importante mentre su TikTok viaggia la disinformazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La prevenzione, si sa, è importantissima e vale per tutti gli aspetti che riguarda la nostra salute. In questi mesi estivi al centro c’è il tema della prevenzione dei tumori alla pelle ed è per questo che per chi va al mare o in montagna, come raccomandano tutti i medici e gli specialisti, è fondamentale avere con sé una buonaprotettiva da applicare più volte al giorno. Semplici consigli che però, a quanto pare, vengono disattesi dai giovanissimi. Il dibattito su, come abbiamo avuto modo di spiegare, è sull’SPF ossia l’Efficacia Protettiva di un Prodotto. Molti creator sustanno portando avanti una pericolosa crociata contro le creme solari. Proponendo soluzioni anche casalinghe senza alcuna valenza scientifica. Il fenomeno preoccupante deve essere arrivato alle orecchie anche di un’altra giovanissima.