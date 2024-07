Questi incidenti durante la parata per la presa della Bastiglia sono accaduti nel 2018

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il 15 luglio 2024 è stato condiviso su X un video di due moto che si scontranoquella che sembra unaistituzionale francese. Nel resto del filmato si vede anche la pattuglia acrobatica francese che rilascia nel cielo scie di colore blu, bianco e rosso, ovvero i coloribandieraFrancia, in maniera disordinata. Le immaginiaccompagnate dalla Marseillaise, l’inno nazionale francese, suonato da una banda in maniera stonata. Secondo l’autore del post, il fatto è avvenuto il 14 luglio 2024il «festeggiamento». Nel post di legge anche che «nessuna immagine rappresentò meglio..sia le moto che cadono e sia l’aereo che sputa il rosso invece del blula decadenza di una Nazione». Si tratta di una notizia vecchia, presentata in maniera fuorviante. Inoltre l’audio del video risulta manipolato.