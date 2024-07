Michelle Comi chi è? Sapete che laurea ha e quanto guadagna?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 17 luglio 2024)è l’influencer popolare su Instagram, TikTok e Only Fans dove spopola grazie alle migliaia di follower che la seguono. Chi è veramente questa star dei social? Scopriamo tutto di seguito! Leggi anche: Alessia Tresoldi, chi è l’influencer da 1 milione di follower? Diventata famosa nel web come content creator,è una vera e propria star su Only Fans. La sua richiesta pubblica di cercare un uomo disposto a pagarle una vacanza extra lusso ha suscitato non poche polemiche, anche se lei si è sorpresa per il polverone sollevato, ritenendo legittime le sue pretese. Scopriamo di seguito chi è! View this post on Instagram A post shared by Mimi (@ii) Etàha 29 anni: è nata a Torino nel 1995.