Messina Denaro trovata la chiave di un possibile covo del boss

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024)ladi undel. In corso le perquisizioni a Campobello di Mazara Unanell’ultimodi Matteoa Campobello di Mazara ha portato gli inquirenti a un nuovorifugio delmafioso. La, infatti, apre il cancello di un complesso residenziale di Mazara del Vallo, dove questa mattina sono scattate una serie di perquisizioni da parte di polizia e carabinieri. Le operazioni, disposte dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo, sono ancora in corso e al momento non si è diffusa nessuna notizia ufficiale. Si ipotizza che all’interno del residence ilpossa aver avuto un altroda utilizzare durante la sua latitanza, durata ben 30 anni.