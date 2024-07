L’Inter deve temere più i dispetti di Oaktree che quelli di Conte

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Serpeggia un po’ di agitazione in casa Inter. Avere un fondo come proprietario non è il massimo della vita. Se ne stanno accorgendo tifosi e ambienti nerazzurri.non solo non frequenta il calcio ma nemmeno vuole frequentarlo. Il calcio è un business come un altro. L’ok a un acquisto viene dato se e solo se è conforme a determinati parametri. Altrimenti non se ne fa niente. Come è stato evidente nel caso di Hermoso. Ase ne fregano altamente dei desideri e delle passioni dei tifosi. Non sanno nemmeno che cosa siano. L’articolo di questa mattina di Libero evidenza un certo nervosismo per quel che accade in casa Napoli. Evidente segnale che in casa Inter temono particolarmente le mosse dell’ex allenatore Antonio. È certamente vero che il suo addio fu burrascoso e che la maggioranza dei tifosi fu colta in contropiede.