Lancia Ypsilon HF | svelata la data di uscita

(Di mercoledì 17 luglio 2024) LaHF si prepara a rivoluzionare il panorama delle vetture cittadine con un’inedita propulsione elettrica, intanto è stataladiladidella prossima compatta del marchio: arriva a maggio 2025 la nuovaHF. Una versione ad alte prestazioni della compatta italiana, dotata di motore elettrico da 280 CV e capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,8 secondi. L’annuncio è giunto direttamente dal CEO del marchio, Luca Napolitano, che ha commentato: Stiamo davvero preparando il terreno per il prossimo capitolo del nostro Rinascimento! In concomitanza con l’arrivo imminente della nuovaordinabile in concessionaria, Eugenio Franzetti, Direttore diCorse HF, sta lavorando intensamente al rilancio del marchio nei rally.