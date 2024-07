Juve colpo di scena Koopmeiners | svolta pazzesca

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 17 luglio 2024)ntus,direlativo a Teun: arriva laclamorosa, ecco cosa può accadere nei prossimi giorni Teun, quasi ad ogni costo. L’obiettivo dellantus è chiarissimo, si punta a portare l’olandese a Torino. Il football director Cristiano Giuntoli ce l’ha quasi come una missione di vita: già ai tempi di Napoli voleva acquistarlo ma non vi riuscì, ci provò anche lo scorso gennaio ma in quel momento le casse del club erano vuote e l’operazione certo non poteva andare in porto. Ora, però, è tutto diverso: anche e soprattutto attraverso le cessioni Giuntoli può dare finalmente l’assalto alla stella dell’Atalanta. Un calciatore che è pedina fondamentale nello scacchiere di Gasperini: ecco perché serve la super offerta per far capitolare gli orobici e spingerli alla cessione dell’olandese che ha saltato Euro 2024 per infortunio.