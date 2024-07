Inchiesta Venezia oggi Consiglio comunale con Brugnaro Corteo per chiedere dimissioni

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ilin programma perpomeriggio (ore 14) a, a Ca' Loredan, si preannuncia come uno dei più tesi dell’anno. Ieri, 16 luglio, sette persone sono finite ai domiciliari, due in carcere e in 18 hanno scoperto di essere indagate in una maxiper corruzione, legata alla vendita di aree pubbliche e di palazzi comunali. Tra queste anche il sindaco diLuigi. Arrestato invece l’assessorealla Mobilità Renato Boraso.si è detto “esterrefatto” e giura di aver “sempre fatto gli interessi della città”. La vicenda che lo tocca in prima persona riguarda le trattative per la vendita dell'area dei Pili, zona che aveva comprato prima di essere eletto, all'imprenditore Chiat Kwong Ching, di Singapore. In più, un immobilesarebbe stato venduto a 4 milioni meno del valore, secondo gli inquirenti “per facilitare l'affare”.