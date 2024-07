Ilary trionfa in Olanda Un under 16 di talento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il tennis italiano sogna ancora con un giovanecresciuto nelle Marche e che nella nostra regione ancora vive e si allena giornalmente.Pistola, tesserata col Montemarciano Tennis, ha infattito nel torneo internazionale J60 dell’Aia, in. La giovane, attualmente numero 657 del ranking ITF e in età16, ha conquistato il suo secondo titolo nel circuito Juniores superando in finale la connazionale Carla Giambelli. La finale tutta italiana ha visto la promessa marchigiana imporsi con il punteggio di 6-4 6-4 sulla lombarda Giambelli, numero 519 del ranking ITF. Il match, disputato sulla terra battuta all’aperto, ha confermato il buon momento di forma di Pistola, che replica così il successo ottenuto lo scorso anno a Bludenz, in Austria.