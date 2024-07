Il miglior terzino del mondo?

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Sono tanti i modi in cui è possibile guardare il calcio, tutti ugualmente legittimi ed affascinanti. Per chi è solito approcciarsi alle partite in maniera analitica, prima della finale di Berlino la Spagna era la chiara favorita per la vittoria. La squadra di De La Fuente aveva mostrato ilcalcio dell’Europeo e, lungo il cammino, aveva battuto Croazia, Italia, Germania e Francia. L’Inghilterra, al contrario, era arrivata in finale grazie al tabellone morbido e senza mai davvero meritare, a parte forse nella semifinale giocata contro l’Olanda. Con queste premesse, la vittoria della “Roja” poteva sembrare scritta. Eppure, proprio perché era arrivata in finale in questo modo, la vittoria dell’Inghilterra poteva anche sembrare scritta.