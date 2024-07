Il caso Yara non finisce con la serie tv | le prossime mosse di Bossetti e del Pm

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Bergamo - È iniziato con un rinvio di una settimana l'ennesimo capitolo della storia senza fine legata alla tragedia diGambirasio e alla questione dei reperti., giallo senza fine. La docusolleva nuovi dubbi.: voglio rifare il test del Dna Era l'udienza davanti al gip di Venezia, Alberto Scaramuzza, per discutere l'opposizione della difesa di Massimoalla richiesta della Procura di archiviazione della posizione del pm di Bergamo, Letizia Ruggeri, indagata per frode processuale e depistaggio. La difesa della magistrata bergamasca ha chiesto l'astensione del giudice, lo stesso che aveva disposto l'iscrizione nel registro degli indagati. Il codice di procedura penale prevede, però, la ricusazione di un giudice, non l'astensione. La ricusazione non è stata richiesta. È stata sollevata invece un'eccezione di costituzionalità.