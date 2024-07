Hansel e Gretel in versione dark Al fresco della Cascina Le Barbe

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Va in scena a mezzanotte e mezzo: roba da nottambuli, si penserebbe. E invece no, il buio è quello che ci vuole per assaporare unateatralefiaba piùdi tutti i tempi. Con "", l’attrice Valentina Banci darà la buonanotte fra suoni e parole al pubblico del Monteferrato Festival, sabato 20 luglio a mezzanotte e mezzo. È una delle ’chicche’ del festival organizzato da Collettivo Ferro 26 che, dopo il successotre giorni di spettacolo a Villa Rucellai con l’omaggio a Pellegrino Artusi attraverso la voce di Valentina Banci e Riccardo Goretti, da venerdì 19 a domenica 21 luglio prenderà la stradamontagna per addentrarsi nei paesaggi incantatiriserva dell’Acquerino.