Grazia a Iannace De Longis | Il mio abbraccio da amico e stima da collega

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Raffaele De. “Non posso che gioire per l’Carlo, cui è stata concessa ladal presidente della Repubblica Mattarella. Carlo è una persona per bene, un medico che ha dato tantissimo al territorio come dimostrato in maniera inequivocabile dall’ enorme affetto delle tante pazienti che ha curato e, spesso, salvato e delle loro famiglie. Proprio in virtù di ciò, della sua attività per la prevenzione e la cura, sarebbe stato un vulnus gravissimo per il territorio l’ interdizione dalla professione specie in un momento come quello attuale: per cui va ancora una volta sottolineata la saggezza del presidente Mattarella che ha impedito tale vulnus. A Carlo, infine, il mioda, la miadae la mia gratitudine da cittadino di questa terra”.