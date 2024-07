Franco Di Mare Napoli gli dedicherà una strada o una piazza | via libera dal Consiglio comunale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Unao unadi, città in cui è nato, intitolata aDi, il giornalista Rai inviato di guerra morto lo scorso 17 maggio all’età di 68 anni a seguito di un mesotelioma. È l’impegno preso dal, che oggi ha commemorato il cronista a due mesi dalla sua scomparsa. “Unao una, magari in prossimità degli studi Rai- hanno fatto sapere- per rendere omaggio e riconoscenza ad un figlio di, uno dei maggiori esponenti del, Gaetano Manfredi, è stato un concittadino che “ha dato molto alla città, che nel suo impegno professionale e civile ha sempre rivendicato i valori che la città gli ha trasmesso, valori messi sempre in pratica nella sua professione”.