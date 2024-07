Dalla Ong Sea Watch parole di odio contro la Meloni | Le auguriamo tutto il male possibile

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’della SeaGiorgianon conosce limiti. L’organizzazione tedesca dedita al soccorso in mare di migranti ha sfruttato il viaggio odierno del premier italiano e del ministro degli interni Piantedosi in Tunisia per diffondere un messaggio pieno di livore. Seae l’inquietante messaggioe Piantedosi Sea-, organizzazione tedesca particolarmente attiva nel Mediterraneo centrale con le sue navi, come riporta Il Giornale, dai social ha lanciato una violenta invettiva nei confronti del governo, con toni inauditi e preoccupanti. “I politici del governo italiano,e Piantedosi, sono oggi in Libia per lavorare con il primo ministro della Libia occidentale, Dabaiba, sulla loro politica migratoria distopica.loroildal profondo del nostro cuore“, si legge nel post in lingua tedesca.