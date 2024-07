Cna e Confartigianato | Apprezziamo l’impegno del Governo sul no all’obbligo di assicurare i carrelli elevatori

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 17 luglio 2024) ROMA – Cna eesprimono soddisfazione perdela chiarire, mediante un intervento normativo ad hoc, l’esclusione ddiper la responsabilità civile verso i terzi una serie di mezzi, a cominciare dai. È quanto emerge dalla risposta del sottosegretario Tullio Ferrante a una interrogazione in commissione Trasporti alla Camera, presentata su sollecitazione di Cna edall’onorevole Antonio Baldelli. A seguito dell’entrata in vigore delle nuove regole fissate dal decreto legislativo 184/2023, infatti, artigiani e piccole imprese hanno ricevuto dalle compagnie assicurative proposte per la sottoscrizione di polizze relative a muletti, veicoli stazionanti in rimesse e rimorchi di complessi veicolari, generando in prospettiva un rischio concreto di impennata dei costi aziendali.