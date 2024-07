Baresi sul rigore dei Mondiali ’94 | Ancora oggi ci penso non so come ho fatto a tirare così alto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Trenta anni fa Pasadena, un ricordo indelebile per il calcio italiano, ancor più che per quello brasiliano che il 17 luglio del 1994 vinceva ai rigori il suo quarto Mondiale. Tutti gli italiani ricordano quello sbagliato da Roby Baggio, ma dal dischetto sbaglio anche Franco, che per quella finale aveva recuperato dopo un lungo infortunio: “Mahoa tirarlo, a calciare il pallonein? Me lo chiedo. In quei momenti c’era tanta emozione, tensione, tante sensazioni tutte insieme. E io, purtroppo, ho sbagliato quel“. La leggenda del Milan ha rivelato al giornale brasiliano O’ Globo di essere rimasto sorpreso anche lui per prima dalla decisione del CT Arrigo Sacchi di schierarlo nella finale appena 22 giorni dopo l’intervento in artroscopia al menisco a cui si era sottoposto dopo la partita della fase a gironi contro la Norvegia.