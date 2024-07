Asd Crazy Waves in grande spolvero ai Campionati assoluti estivi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Pisa, 17 luglio 2024 – Entrano nella pausa estiva le attività degli atleti agonisti del nuoto e della pallanuoto dell’ASD. Dopo la partecipazione a metà giugno alle final six di Napoli del Campionato di Pallanuoto paralimpica della FINP, la stagione 2023/24 è andata in archivio con altri due eventi. Dal 29 al 30 giugno, alcuni atleti dell’Associazione in una squadra mista con gli amici di Granda Waterpolo Ability ASD di Cuneo e Pallanuoto Trieste, hanno preso parte al 'Trofeu Internacional Ciutat de Terrassa' in Catalogna, insieme alle squadre della Gls Waterpolo Napoli Lions, Rari Nantes Florentia A.S.D. e alle catalane Club Natació Terrassa, Club Natació Atlètic-Barceloneta e Club Natació Sabadell.