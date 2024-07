Addio alla mamma del medico della Sars

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Preside, prima donna sindaco ma soprattuttodel grandeCarlo Urbani che morì per combattere la. Figlio di cui ha parlato negli anni a migliaia di studenti. Si è spenta ieri a 96 anni, Maria Concetta Scaglione Urbani,del grandedi Castelplanio, il primo a identificare e classificare lanel nel 2003 in Vietnam (oltre 700 morti), e che costò la vita anche a Urbani il 29 marzo dello stesso anno a Bangkok. Dopo la scomparsa del figlio Carlo, a seguito, è stata tra i fondatori dell’Aicu e ha ricoperto incarichi operativi nel direttivo come presidente e come consigliere. Ed è proprio l’Aicu–Associazione Italiana Carlo Urbani a ricordarla con commozione e a sottolinearne e condividerne l’impegno nella vita del paese, in particolare per i giovani, nella scuola e nell’associazionismo".