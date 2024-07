Verso la pace I bambini non fanno guerre Solo da loro può nascere il cambiamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Molte e autorevoli le voci che si sono levate dall’aula magna di Palazzo Gallenga, nel corso del simposio “Maria Montessori. Una Pedagogia per la”, con cui l’Università per Stranieri di Perugia ha chiuso il corso internazionale in materia. Il rettore Valerio De Cesaris, ha ricordato quanto sia difficile parlare die di non violenza in un presente caratterizzato dalle prese di posizionel’uno o l’altro degli attori belligeranti sparsi per il pianeta e due gravi conflitti che infuriano alle porte dell’Europa. Gli ha fatto eco in collegamento da Roma Padre Enzo Fortunato, sottolineando come Papa Francesco abbia voluto la “Giornata Mondiale dei“, asserendo che essi sono gli unici che possono rendersi veri ambasciatori die riuscire a toccare il cuore degli adulti e dei grandi della terra.