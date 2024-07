Tutela della salute personale | come valutare le notizie e le indicazioni reperibili online

Leggi tutta la notizia su butac

(Di martedì 16 luglio 2024) La disinformazione in ambito medico rappresenta una minaccia per il benessere individuale perché alimenta la rapida diffusione di fake news pericolose e imprudenti. Questo fenomeno richiede un accurato lavoro di fact-checking perché ogni falsità smascherata rappresenta un’ulteriore affermazioneverità in un ambito particolarmente rilevante per la società. Le informazioni e i consiglisul web rappresentano una valida risorsa quando vengono proposti, curati e pubblicati da esperti affermati del settore. Questa regola vale, soprattutto, per i siti che si occupano di divulgazione medica e prevenzione. I contenuti che trattano delle tematiche rilevanti per laindividuale, infatti, devono rispettare alcuni parametri che riguardano le fonti e la qualità delle informazioni diffuse