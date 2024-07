Trump i dubbi del fotografo Mezzelani | Impossibile quella foto del proiettile a meno che non te l’aspetti…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 16 luglio 2024) “Un’autentica barzelletta”. Non haFerdinando, titolare dell’agenzia GMT e notodi Sport e Salute e del Coni, in partenza per le Olimpiadi di Parigi 2024, parlando con l’Adnkronos dellarealizzata da Doug Mills, per il New York Times, che cattura la scia delche ha colpito l’orecchio dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald. Spiega perché, entrando nel merito tecnico. “Non ha senso fare unaa una persona ferma a 30-40grammi al secondo, con un tempo di 1/8000. E’ un tempo che nessunuserebbe pergrafare una persona che parla a un comizio. Si usa per il poligono alle Olimpiadi, per ‘fermare’ una palla giocata da Sinner o il passaggio di una macchina di Formula 1. Io lo userò alle Olimpiadi, per scattare ledelle gare di tiro a volo”.