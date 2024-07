Timothée Chalamet sarà un campione di ping pong nel nuovo film di Josh Safdie

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 16 luglio 2024)biografico da protagonista per, questa volta esplorerà il mondo delagonistico in Marty Supreme, diretto dae prodotto dalla A24 Marty Suprime è stato annunciato in esclusiva da Variety, sará prodotto dalla casa indipendente A24 e da, mentre dietro la camera da presa troveremo. Questo al momento è tutto ciò che si sa su questo misterioso progetto, infatti, la trama ufficiale e il cast non sono stati svelati, ma sembrerebbe ispirarsi alla storia del giocatore professionista diMarty Reisman. Marty Reisman è stato ilmondiale didal 1958 al 1960, vinse un totale di 22 premi e fu riconosciuto per essere stato ilpiù anziano a vincere United States National Hardbat Championship.