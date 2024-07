Tennis | Novak Djokovic seconda sconfitta di fila a Wimbledon

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 luglio 2024)consecutiva negli ultimi anni disempre per mano di Carlos Alcaraz che per due volte ha piegato la leggenda delserbo, e internazionale, nell’ultimo atto del torneo più importante sulla superfice in erba.non è riuscito a prevalere, anche questa volta, sull’esuberanza delta spagnolo che è riuscito a imporsi mettendo in campo un gioco che non ha lasciato nessuna contromisura all’ex numero uno balcanico. Al termine della partita in terra anglosassone, l’esperto campione ha reso omaggio al suo giovane avversario.