Sesta giornata di Kilowatt Festival a Sansepolcro mercoledì 17 luglio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Arezzo, 162024 –di17: si comincia alle ore 17:00 a Porta Fiorentina, dove proseguono le repliche (ore 17:00, 17:30, 18:00 e 18:30, fino al 20) di “Officina Oceonografica Sentimentale” della Compagnia Samovar dei fratelli Luca e Davide Salata. Una performance immersiva di 15 minuti per 7 spettatori per volta, che invita il pubblico a comprendere la profondità del mare e le storie che esso racchiude. Un'esperienza di "apnea" emotiva che permette di riflettere su come l'acqua sia stata un elemento cruciale per la ricerca della vita, da Ulisse a Noè, fino al piccolo profugo siriano Alan Kurdi.