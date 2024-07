Quanta voglia di Puccini | nel centenario della morte è corsa alla divulgazione sulla sua vita Ma attenzione | l’orecchio non si perda l’essenza della sua musica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) L’annoano è allo zenith. Nel firmamentole e musicologico brillano le iniziative: concerti, opere, convegni, conferenze, pubblicazioni. Di Giacomo(1858-1924) si parla dappertutto: conservatori, università, accademie, teatri, media, festival. Ci si accapiglia perfino: i social impazzano per l’esibizione di un cantante, le dichiarazioni di un ministro, le battute di un direttore. Il che non meraviglia. Siamo nella societàcomunicazione: di conseguenza, nel bene e nel male, cresce la. Il sapere – anche quellole – non resta confinato nella torre d’avorio dei soli specialisti, ma circola, più o meno trasformato, a vari livelli., in questo senso, è un caso esemplare.