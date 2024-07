Qualiano | erbacce in via Salvatore Di Giacomo

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 16 luglio 2024) Una nuova segnalazione giunge da viaDi. I cittadini lamentano lo stato di degrado Una nuova segnalazione è giunta in redazione ieri: si tratta di viaDi. I cittadini lamentano uno stato di degrado che dura ormai da tempo.infestano i lati della strada e in esse si accumula costantemente immondizia. Un problema comune in dierse parti della città al quale non si riesce a dare una soluzione seriaa, periodica ed organizzata.in viaDiSembra che tali problemi che portano con se insetti, ratti e condizioni igieniche precarie non siano nelle priorità dell’amministrazione. I cittadini chiedono interventi immediati: sono evidentemente stanchi dello stato di cose.