Martina Colombari e il rapporto difficile col figlio Achille Costacurta | Ha preso due sberle sia da me che dal padre

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 16 luglio 2024) In questi giorni i nomi disono rimbalzati da un giornale all’altro: ma cosa sta succedendo? Nelle ultime ore, il ragazzo ha pubblicato alcuni contenuti fortemente discutibili su Instagram: inizialmente ha insultato sua madre, proprio sotto gli scatti social condivisi su Instagram dall’ex Miss Italia, poi ha postato alcune foto di mazzette di soldi e bustine contenenti della droga. Fonte: Instagram Fonte: Instagram, da sempre attiva sui social, si è trincerata dietro un assordante silenzio stampa e ora, come se non bastasse, sembra che la Polizia Postale stia indagando super chiarire le dinamiche di quanto accaduto. Ma chec’è fra madre e? I due sono stati visti insieme durante una vecchia edizione di Pechino Express.