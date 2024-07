Lacrosse femminile l’Italia strapazza la Spagna e conquista una storica qualificazione ai quarti degli Europei!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024)ha travolto lacon un perentorio 12-5 e si è qualificata aidi finaledi(specialità field), in corso di svolgimento a Braga (Portogallo). La nostra Nazionale si è così guadagnata il diritto di fronteggiare il quotato Israele nel prossimo incontro a eliminazione diretta. Si tratta di un risultato storico per il Bel Paese, che in passato non si era mai spinto così lontano. Il prossimo ostacolo si preannuncia particolarmente ostico da superare per le azzurre, che cercheranno il grande colpaccio in terra lusitana per avvicinarsi alla zona medaglie. Ricordiamo che questo sport farà il proprio esordio alle Olimpiadi tra quattro anni, anche se a Los Angeles 2028 ammireremo la versione sixes.aveva messo la freccia già nel primo tempo dopo un iniziale 2-2, riuscendo a portarsi sul 4-2 e issando sul 6-3 a metà incontro.