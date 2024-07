La scelta di Vance dimostra che Trump non si può romanizzare

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 16 luglio 2024) Donald, arrivato alla convention repubblicana di Milwaukee con l’orecchio bendato e il carisma di un highlander, ha scelto il suo vice: J.D.. Unache contraddice radicalmente la narrazione su un’imminente svolta ecumenica dell’ex presidente, o quanto meno ne riduce considerevolmente la portata: è ragionevole attendersi che nel suo primo discorso giocherà pure questa carta, provando a recitare anche l’ultima parte in commedia che ancora gli mancava, quella dello statista responsabile, ma ormai è chiaro che durerà poco. Per usare un’espressione tipica del dibattito italiano, peraltro usata quasi sempre a sproposito,conferma che non ha nessuna intenzione di lasciarsi «», neanche questa volta.