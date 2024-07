I migliori momenti di The Boys commentati dal cast

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 16 luglio 2024) Quando si parla di The, anche gli aneddoti possono essere da choc o particolarmente profondi. Nel video che segue (di 13 minuti da godersi dal primo fino alla fine), per fare un esempio senza incorrere in grandi spoiler, Chace Crawford (Abisso) svela che per quanto crudele e pulp sullo schermo, lo show Prime Video più rivoluzionario e amato di tutti è stato premiato dalla PETA per come riesce a rispettare gli animali. L'occasione è stata una delle scene psicologicamente più pesanti della terza stagione, in cui il supereroe con le branchie viene costretto da Patriota a mangiare un amico (il polipo Timothy). Nella realtà, la scena ha richiesto molta CGI, ma anche alcune trovate di trucco prostetico, tra sciroppo d'acero scurito fino a sembrare inchiostro e una rete di fili interdentali ben piazzata a dare l'impressione della difficile e sofferta masticazione di Abisso.