Gli sfruttati di oggi | una triste e immobile realtà

(Di martedì 16 luglio 2024) Esistono ancora gli, malpagati e frustrati. Come al solito, dopo la bufera torna sempre la “dannata normalità”. E purtroppo è sempre così. Dopo la morte di Satnam Singh, la tragedia del caporalato e dei morti sul lavoro è tornata prepotentemente sulle prime pagine, per poi riscomparire fino alla tragedia successiva. Sono ormai decenni che questoproblema esiste nel Bel Paese, ma in uno strano e complice gioco delle parti, sia le istituzioni preposte, come Ministero del Lavoro, Prefetture e Questure, sia chi dovrebbe proteggere ed aiutare i lavoratori, ovvero i sindacati, non riescono a intervenire in modo deciso per risolvere definitivamente questo aberrante sistema.