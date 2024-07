FOTO Via Irno camion incastrato nel passaggio a livello

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 16 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHa causato non pochi disagi alla circolazione, l’incidente che ha coinvolto un mezzo escavatore nei pressi delche si trova su viaverso il cimitero di Brignano. Unche trasportava un escavatore ha colpito i cavi elettrici vicini alrimanendo impigliato a causa di una sporgenza anteriore che probabilmente era troppo alta rispetto ai cavi elettrici. Per fortuna nessuna conseguenza per l’autista del mezzo. Non sono state facili le operazioni per disincastrare il. L'articolo/ Vianelproviene da Anteprima24.it.