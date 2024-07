Fedez fuori da LOL

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 16 luglio 2024) LOL – Chi Ride èe a quanto pare potrebbe esserlo anche. Prime Video ha presentato ieri sera i palinsesti della nuova stagione, confermando il ritorno del ‘reality della risata’ senza però alcun accenno al rapper, conduttore del programma fin dal primo anno (2021). LOL 5 è inserito tra i titoli di Prime Video disponibili nel 2025 ma di, molto chiacchierato per la separazione da Chiara Ferragni post pandoro gate e il caso Iovino, non si è minimamente parlato durante la presentazione dei palinsesti né il suo nome è stato accostato alla nuova stagione dello show. Da importante protagonista della piattaforma con la conduzione di LOL, e la serie The Ferragnez passando per le campagne pubblicitarie di Prime, a grande assente del servizio di streaming video on demand di Amazon.