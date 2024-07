È Bocelli Experience-mania Turisti pazzi per i minitour nei luoghi del tenore-icona

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Lajatico, 16 luglio 2024 – Tour tra i vigneti della farm-house, in un paesaggio che sembra sgusciare dalla pennellata di un quadro. Tutti innamoratidi Andreae dell’incredibile saga della sua famiglia: si chiama "" ed è il tuffo nell’intimità delpiù acclarato al mondo. Organizza la "Great Italy Tour" di Maurizio Lucci, alla testa dell’azienda insieme al figlio Alessio, che da anni stringe sodalizio con Andreae il vulcanico fratello Alberto. L’appuntamento si ripete ogni estate, e nei giorni scanditi dalla sacralità del concerto, accorrono fino a oltre 50per ogni tour, fan fino al midollo deldi Lajatico che planano soprattutto dagli States. Il punto di ritrovo è Officinea La Sterza, poi entra in pista la super macchina organizzativa di Lucci che porta isino alle vigne dei: accoglienza ruspante e elegante allo stesso tempo, in una quiete resa ovattata non tanto dall’afa ma quanto dall’atmosfera dei crinali di Lajatico e da quel silenzio, quasi religioso, della comitiva di fan statunitensi, fra un assaggio di Bollicine made in, piatti di frutta e il racconto della guidaca Anna Maria De Paola.