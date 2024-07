Dal consiglio regionale una coppa per la promozione in A2 della Libertas Livorno

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 16 luglio 2024)– Un premio per lain A2. Per festeggiarla, infatti, l’ufficio di presidenza delha deciso all’unanimità di consegnare alla squadra una. Per il presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo, che ha raccontato di essere un grande appassionato di pallacanestro “si tratta di un riconoscimento importante per la1947 che dopo 33 anni torna in A2. Un riconoscimento per la società, per gli atleti, che hanno fatto un campionato stupendo, ma anche per il pubblico che ha sempre gremito il palazzetto dello sport. Il percorso che ha fatto questa squadra è la dimostrazione che il lavoro paga, che permette di affrontare e superare le difficoltà e di raggiungere gli obiettivi”. “Non ci sarà più il derby – ha concluso Mazzeo -, ma la1947 rappresenterà ai massimi livelli il nostro territorio.