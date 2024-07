Cosa fa oggi Miguel Indurain l’antidivo che vinse 5 Tour di fila | regala borse studio ai giovani atleti

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 16 luglio 2024)òn"compie 60 anni. E' stato uno dei più forti ciclisti al mondo a cronometro, imperioso anche in salita malgrado la sua enorme stazza (188 cm per 88 chili).dal 1991 al 1995 cinqueconsecutivi facendo "double" con due Giri d'Italia (1992 e 1993). Ritiratosi nel 1996, ha preferito la vita privata e un profilo basso pur essendo ancorun mito assoluto soprattutto in Spagna. Dal 1998 ha creato una Fondazione benefica in cui ha concesso oltre 1.600disenza fini di lucro, ade parmolti dei quali hanno poi partecipato alle Olimpiadi.