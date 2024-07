Celine Dion soffre crisi medica inimmaginabile in un nuovo documentario

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di martedì 16 luglio 2024)offre ai fan uno sguardo crudo sulla sua vita con la sindrome della persona rigida. In unappena pubblicato, l’iconica cantante subisce una spaventosadurante una sessione di fisioterapia, e tutto mentre le telecamere sono accese. Nel 2022, laha rivelato che le era stata diagnosticata la sindrome della persona rigida, ma nel suo, I Am:, la cantante racconta di aver avuto a che fare con i sintomi di questa rara malattia neurologica progressiva per 17 anni. “Ho bisogno del mio strumento. E il mio strumento non funzionava. Così abbiamo iniziato ad aumentare le medicine”, ha dichiarato la, 56 anni, dopo aver riscontrato difficoltà nel raggiungere alcune note durante i suoi tour del 2018 e del 2019.