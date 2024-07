Calciomercato Modena un bomber portoghese per l’assalto playoff

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2024) Il nuovo attaccante delarriva dal Portogallo. Il club ha definito le pratiche per il trasferimento a titolo definitivo di Pedro Mendes dall’Ascoli: l’attaccante classe 1999 ha firmato un contratto triennale con opzione. Nato a Guimaraes, cresce calcisticamente nei 10 anni al Settore Giovanile del Moreirense, poi a 18 anni passa allo Sporting Lisbona: si afferma subito con l’Under 23, mettendo a segno 17 gol in 24 partite. Il 19 settembre 2019 va a segno nell’esordio in prima squadra, in Europa League contro il Psv. Chiuderà la stagione con 12 presenze, trovando spazio anche in campionato. L’anno successiva disputa una prima parte di stagione all’Almeria e la seconda al Nacional, due prestiti utili per la sua crescita ma nei quali non trova continuità.