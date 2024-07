Bosio pubblica il singolo Non cambieremo mai

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 16 luglio 2024) NonMai è il nuovo brano diche esplora le sfide emotive e relazionali dei giovani di oggi NonMai, il nuovo brano di, è un’opera che esplora le sfide emotive e relazionali dei giovani di oggi. Il brano, fuori per Cosmophonix e distribuito da Universal Music Italy, narra la vita di un ventenne, un giovane pieno di entusiasmo e autostima, desideroso di vivere appieno i propri anni giovanili tra amici e relazioni amorose. Tuttavia, il protagonista si trova a confrontarsi con le complessità di un rapporto di coppia in cui entrambi i partner hanno abitudini e vizi differenti. NonMai affronta in modo incisivo la difficoltà di trovare un equilibrio nelle relazioni amorose tra giovani, mettendo in luce come spesso sia complicato accettare i difetti del proprio partner.