Battiti Live Alan Palmieri punzecchia Ilary Blasi | ecco cosa pensa davvero di lei

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 16 luglio 2024) Come sappiamo, oggi a condurreci sonoe Alvin. I due hanno preso il posto di Elisabetta Gregoraci e. Proprio quest’ultimo, di recente, ha concesso un’intervista a MowMag parlando del programma a cui, testuali parole, sarebbe molto legato: “Ho condottodal 2007, ossia da ancora prima che andasse in onda su Mediaset. Non posso negare che fossi molto legato a questo ruolo“. Nonostantesi aspettasse un cambio di rotta della trasmissione, essere messo di fronte al fatto concreto di perderne la conduzione lo ha reso triste: “Quando l’ho saputo che non avrei più condotto, ndr, me lo aspettavo. Era già nell’aria. Con il passaggio da Italia 1 a Canale 5, Mediaset voleva un volto di rete forte. E posso benissimo comprendere questa esigenza. Certo, per me è stata una sberla”.