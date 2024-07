Ascolti tv del 15 luglio Ilary Blasi conduce Cornetto Battiti Live e strega tutti

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 16 luglio 2024)ha acceso la serata di lunedì 15ndo su Canale 5 una nuova puntata di, mentre Rai 1 risponde con Serena Rossi in replica con la fiction Mina Settembre 2. La battaglia deglitv è tutta per loro due. Su Canale 5 è andato in onda il secondo appuntamento di, la kermesse musicale dell’estate Mediaset.e Alvin, con la partecipazione di Rebecca Staffelli, hanno presentato The Kolors, Elodie, Emma, Annalisa, Tananai, Tony Effe, Gaia, Alessandra Amoroso, Articolo 31, Mida, Rose Villain, Renga e Nek, Gabry Ponte, Holden, Paola e Chiara, Cristiano Malgioglio, Baby K, Big Mama, ComaCose, Clara, Olly e Santi Francesi. Su Rai 1 è tornata Serena Rossi con le replica di Mina Settembre 2, mentre Rai 2 ha trasmesso in prima visione la seconda puntata della serie Panda.