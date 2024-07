Al Alberoro Sagra del cocomero al via

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Arezzo, 16 luglio 2024 –delai blocchi di partenza! Tutto pronto adper l’edizione 2024, in programma dal 18 al 28 luglio. Nei giardini dell’oratorio disaranno molte le novità quest’anno, a partire dal cartellone degli spettacoli che animeranno le serate. ‘Ci auguriamo sia un’edizione frizzante, innovativa, all’insegna del divertimento e della buona cucina. La nostra ‘macchina organizzatrice’ – sottolinea il nuovo presidente della, Filippo Peruzzi - è partita già da diversi mesi, per costruire un programma adatto a tutti e attento a tutte le esigenze. Voglio ringraziare tutti i collaboratori della festa, per la fiducia che mi hanno dato, e per l’impegno e il contributo straordinario che hanno messo nella realizzazione di questa manifestazione.