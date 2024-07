Ubriaco litiga con la ex poi si schianta con l’auto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Macerata, 15 luglio 2024 – Dopo l’ennesimo litigio con la ex compagna,e fuori di sé è salito in auto ed è finito contro un albero. Ora è ricoverato in gravi condizioni ad Ancona un muratore 52enne. L’allarme alla polizia di Macerata è arrivato nella tarda mattinata di ieri. L’uomo, di origini peruviane, nonostante il divieto di avvicinamento alla ex sarebbe tornato dalla donna, nella zona di Santa Croce, e avrebbe provato a vederla. Sul posto sono andate subito le pattuglie della Volante. Ma all’arrivo degli agenti l’uomo era già sparito. I poliziotti hanno continuato a sorvegliare la zona. E poco dopo è arrivata una seconda segnalazione, questa volta dalle parti della gelateria di via Indipendenza. Il peruviano, al volante di una Skoda Octavia e diretto verso Montalbano, aveva sbandato e si erato contro un albero sul bordo della carreggiata, per fortuna senza coinvolgere altre persone.