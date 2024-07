Tragedia dopo la gita fuori porta | scontro tra moto tre morti Due sono adolescenti

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ennesima strage sulle strade del Lazio. Ieri sera duesiscontrate sulla strada cheda Giulianello a Cori in provincia di Latina. Addirittura tre le vittime, due avevano appena 14 e 16 anni. Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri. Lain serata durante il rientro dalla. Incidente mortale a Cori, tre vittime – (ilcorrieredellacitta.com)E’ di treil bilancio del drammatico incidente stradale avvenuto ieri sera, domenica 14 luglio 2024, lungo la strada che collega Cori a Giulianello, in provincia di Latina, nel Lazio. A perdere la vitastati due giovani, un ragazzo e una ragazza residenti proprio a Cori, e un uomo di 44 anni, di Sezze. I minori viaggiavano su una Motard 50 e, per cause in fase di accertamento, hanno impattato improvvisamente contro ilveicolo condotto dal 44enne, che stava rientrando con degli amici da una