Timothée Chalamet star del nuovo film di Josh Safdie | sarà un campione di ping pong

(Di lunedì 15 luglio 2024)protagonista di Marty Supreme,diper A24, dedicato alla figura di Marty Reisman,statunitense di tennis tavolo, bronzo in ben cinque edizioni dei mondiali tra il 1949 e il 1952. Ad annunciare questa nuova collaborazione è stata la stessa casa di produzione, con un post su Twitter; al momento non si hanno altri dettagli sul, scritto dallo stessocon Ronald Bronstein, produttore insieme a Eli Bush e Anthony Katagas.'s MARTY SUPREMEring @Real. Coming soon pic.twitter.com/9ko3uu0IsC — A24 (@A24) July 15, 2024 Reisman, morto nel 2012, detiene il record di vincitore più anziano in una competizione ufficiale legata a uno sport che preveda l’uso di racchette; conclusa la carriera sportiva, l’uomo si è esibito per anni in spettacoli di intrattenimento e destrezza, fungendo anche da ‘opening’ agli eventi degli Harlem Globetrotters.